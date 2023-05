Aeroitalia, Dibennardo: “Occupazione posti in aerei da Comiso molto alti”. Intanto aeroporto Catania chiuso per l’Etna

Improvvisa attività eruttiva dell’Etna. Il vulcano ha iniziato una copiosa attività stromboliana, con forti boati nella zona di Adrano e Biancavilla.

L’emissione di cenere lavica che si sta riversando anche su Catania ha costretto la Sac a decidere alla chiusura dell’aeroporto.

Gli aerei in arrivo sono stati dirottati su altri scali (il volo da Pantelleria è atterrato a Palermo), ma la maggior parte dei voli non sono partiti e gli aerei sono fermi negli scali di provenienza in attesa dell’evoluzione degli eventi. Allo stesso modo, gli aerei che avrebbero dovuto levarsi in volo da Catania rimangono sulla pista.

L’allarme su Catania pe runa ripresa dell’attività vulcanica era stata annunciata nei giorni scorsi, quando i sismografi e gli strumenti dell’INGV avevano fatto registrare un forte aumento dell’attività.

Finora nessun aereo è atterrato allo scalo Pio La Torre di Comiso. Ma la situazione è in continua evoluzione e lo scalo comisano è in pre-allarme per nuovi possibili atterraggi. Qualcosa potrebbe cambiare anche nelle prossime ore.

Intanto, l’aeroporto fa i conti con le prime due settimane di attività di Aeroitalia che ha iniziato l’attività da Comiso con voli per Roma, Bologna – Forlì e Bergamo Orio al Serio.

Il tasso di riempimento è alto. “Negli aerei da 140 posti se ne occupano circa 120 – spiega l’accountable manager Rosario Dibennardo – Le prenotazioni, inoltre, sono in continua crescita. Molti avevano già prenotato i loro voli da Catania, ma ora riprendono le prenotazioni da Comiso. I passeggeri sono soddisfatti anche per i servizi che vengono offerti a bordo”.

L’arrivo di Aeroitalia ha portato un’altra novità: l’aereo basato a Comiso consente di far partire il primo volo per Roma alle 7 del mattino, con grande vantaggio dei passeggeri. Finora non era ami accaduto. L’aereo basato a Comiso comporta una serie di servizi e di attività che vengono sviluppati nello scalo.