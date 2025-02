Addio ad Antonello Fortuna, ex segretario generale di Comiso, Vittoria, Chiaramonte Gulfi

Si è spento ieri Antonello Fortuna, già segretario generale dei comuni di Comiso, Vittoria e Chiaramonte Gulfi. Antonio Maria Fortuna, conosciuto come Antonello, era originario di Noto: aveva 63 anni. Viveva a Comiso con la moglie ed un figlio.

Attualmente era segretario generale del comune di Adria. Da un mese era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Adria dopo un malore accusato mentre si trovava al lavoro. Era in fase di miglioramento, ma è stato stroncato da un improvviso attacco cardiaco. Oltre che in provincia di ragusa era stato segretario generale della provincia di Siracusa, dirigente generale del Consiglio di Stato e segretario generale del Tar del Friuli Venezia Giulia. Come segretario generale era stato in alcuni comuni della provincia di Firenze e in alcuni comuni della Calabria, come Crotone.

Era stato anche presidente del nucleo di valutazione dei dirigenti della Provincia Regionale di Siracusa. Aveva ricevuto la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica Italiana quale primo nella graduatoria d’esame Nazionale a cura della Commissione centrale d’esame del Corso Nazionale di Specializzazione per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti , indetto nell’anno 2000 dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione.

I funerali si svolgeranno sabato mattina a Comiso dove la salma sarà trasferita da Adria.

Foto: Nord-Est 24

