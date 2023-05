A Vittoria, il giallo del semaforo di via Lavore dura troppo poco

Hanno atteso tanto i cittadini che abitano in via Lavore, via Incardona e via Vittorio Veneto a Vittoria per avere dei semafori ben funzionanti. Eppure, i nuovi impianti, stanno creando non pochi problemi. Sono emerse, infatti, alcune criticità e in particolare la durata del giallo è troppo breve.

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione arriva da Fratelli D’Italia che ha anche effettuato un’interrogazione su questa vicenda dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini. La durata del giallo, infatti, sarebbe irrisoria: dura pochissimi secondi e immediatamente scatta il rosso. A spiegare cosa sta succedendo è la consigliera Monia Cannata: “A norma di legge, infatti, per i semafori nel centro urbano la durata minima del segnale giallo è di tre secondi, mentre nei nodi con un traffico veicolare piu’ intenso e se le condizioni della strada lo permettono, occorrono almeno quattro secondi”.

Il semaforo di via Lavore, invece, non si atterrebbe a questi criteri e ciò comporta in linea teorica un rischio per gli utenti, perchè non hanno il tempo di fermarsi e anche possibili sanzioni dato che i semafori in questione sono dotati di telecamere.