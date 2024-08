A Trapani nasce il corso di laurea in Scienze Gastronomiche

A Trapani nasce il corso di Laurea in Scienze Gastronomiche. Si tratta di un corso triennale presso la sede di Trapani dell’Università degli Studi di Palermo e questo rappresenta un’importante opportunità per i giovani del territorio e per lo sviluppo economico della Sicilia. Questa iniziativa è vista come un passo significativo per qualificare ulteriormente il settore della gastronomia e dell’agroalimentare nella regione.

Piero Giglione e Tindaro Germanelli, rispettivamente segretario regionale e coordinatore regionale di Cna Sicilia Agroalimentare, hanno espresso il loro sostegno al progetto, sottolineando come il corso si allinei con gli obiettivi della Cna di valorizzare i prodotti locali e promuovere la gastronomia siciliana. Questo corso di laurea offre agli studenti la possibilità di acquisire competenze interdisciplinari che spaziano dall’analisi dei sistemi gastronomici alla sostenibilità, passando per la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali.

Giuseppe Orlando, presidente provinciale della Cna Trapani, ha evidenziato le potenzialità di sinergia tra l’Università e gli operatori locali, con l’obiettivo di creare opportunità di stage e tirocini per gli studenti nelle aziende del settore. Il corso di laurea in Scienze Gastronomiche prepara i laureati a inserirsi in vari ambiti professionali, dal mondo della produzione e trasformazione alimentare alla distribuzione, ristorazione e comunicazione.

Il professor Filippo Sgroi, coordinatore del corso, ha sottolineato che i laureati saranno in grado di contribuire alla conoscenza e sviluppo del settore gastronomico, analizzando le relazioni tra cibo, cultura, società e ambiente. Le competenze acquisite permetteranno loro di sviluppare nuovi prodotti e servizi, valorizzare il patrimonio gastronomico e collaborare con istituzioni nazionali e internazionali, offrendo una vasta gamma di sbocchi occupazionali nel settore.

