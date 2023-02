A Scicli, l’erogazione idrica torna alla normalità

Cinquecento interventi con autobotti per dare l’acqua potabile nelle abitazioni, quattro le grosse riparazioni effettuate nei pressi delle vie Colombo, Nazionale e San Giuseppe. Questi i numeri messi a verbale dal Coc a conclusione del primo round di interventi per affrontare la grave crisi idrica causata dall’alluvione del 9 e 10 febbraio scorsi. Si parla di primo round perchè l’ufficio tecnico, con tutte le forze in organico, continuerà in ulteriori ricerche per individuare perdite di acqua dall’acquedotto comunale con mezzi altamente sofisticati. Lavoro, questo, che permetterà anche di mappare tutte le condutture primarie e secondarie e di accertare il realte flusso idrico nelle tubatuse senza la necessità dell’apertura delle valvole datate nel tempo e non adeguatamente manutentate.

Danni all’acquedotto e nell’erogazione dell’acqua

“La grave ondata di maltempo di dieci giorni fa ci ha presentato un conto molto pesante tra guasti al pozzo Manenti ed ai serbatoi di San Matteo e Rosario oltre che gravi perdite che hanno lasciato a secco per diversi giorni gran parte del centro città – spiega il sindaco Mario Marino – è stata un’emergenza senza precedenti. La causa scatenante le piogge alluvionali. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Comune paga lo scotto di decenni di mancati interventi strutturali. Questi due fattori, maltempo e obsolescenza delle condotte, hanno oggi presentato un conto salatissimo in termini di disservizi per i cittadini.

Massimo l’impegno, nell’emergenza, delle maestranze comunali e private



Notte e giorno, tra rilevazioni e riparazioni delle perdite individuate, si è riusciti a mappare gran parte delle condotte idriche e fognarie del centro ed a ripristinare una situazione di normalità in quasi tutte le abitazioni interessate dai disservizi degli ultimi dieci giorni – afferma l’assessore alle manutenzioni, Enzo Giannone – stamattina tutti i serbatoi erano a livello. Permane solo una perdita nella via San Giuseppe che crea ancora qualche disagio in termini di pressione dell’erogazione idrica in alcune abitazioni nella zona del I° Circolo didattico “Giovanni Dantoni”. Entro la giornata di oggi verrà ripristinato il danno.