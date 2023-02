A Ragusa ora rubano le Minicar: segnalati furti nei pressi del liceo Scientifico

A Ragusa aumentano i casi di furto e scasso ai danni degli studenti che hanno le minicar. In particolare, coloro che sostano i propri mezzi nello spazio antistante al liceo Scientifico Enrico Fermi, nell’area attigua di via Aldo Moro.

MINICAR USATE COME DEPOSITO DI RICAMBI

Sono sempre di più le lamentele da parte dei genitori che, a parte i piccoli furti, si trovano poi a dovere fare i conti con i danni causati nei veicoli in questione. Spesso e volentieri si tratta di furti rispetto a cui, proprio per la lieve entità del materiale rubato, non si registra neppure una denuncia.

Si tratta di episodi che si stanno reiterando nel tempo, come se qualcuno avesse trovato sul posto una sorta di deposito ricambi.

La situazione è grave, perchè questi furti continuano a verificarsi a cadenza costante. Naturalmente, la richiesta è quella di porre maggiore attenzione e di aumentare i controlli.