A Ragusa attivato il nuovo canale WhatsApp per comunicazioni urgenti

Un servizio rapido e diretto per informare tempestivamente i cittadini: il Comune di Ragusa ha attivato un *canale WhatsApp* dedicato alle comunicazioni urgenti di pubblica utilità.

Attraverso questo nuovo strumento, i cittadini potranno ricevere notifiche immediate su *chiusure delle scuole per allerta meteo, modifiche alla viabilità* e altre informazioni essenziali per la comunità. Inoltre, una volta a settimana verrà inviato un link con tutti gli eventi in programma in città, da venerdì a venerdì. *Come iscriversi al servizio*

Per usufruire del servizio, bastano due semplici passaggi:

1. *Iscriversi al canale WhatsApp del Comune di Ragusa*, cliccando sul link 👉 whatsapp.com/channel/0029Vb3pyPGAu3aIaAnA8J1q e selezionando “Iscriviti”. 2. *Attivare le notifiche*, cliccando sull’icona a forma di campanella sbarrata in alto a destra, per ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio smartphone.

Un *video tutorial*, pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram del Comune, spiega passo dopo passo come procedere. *Massima privacy per gli utenti*

L’iscrizione al canale è completamente *anonima e sicura*: *il sistema non acquisisce il numero di cellulare né altri dati personali*. I canali WhatsApp, infatti, garantiscono una gestione blindata della privacy, assicurando che le comunicazioni avvengano in modo riservato e unidirezionale. *L’assessore Digrandi: “Uno strumento utile per tutta la cittadinanza”*

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’*assessore alla Transizione Digitale, Simone Digrandi*, che ha sottolineato l’importanza di utilizzare *strumenti tecnologici di uso quotidiano* per migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini.

*“Ritengo sia molto importante ed efficace sfruttare le tecnologie già abitualmente utilizzate dai cittadini di qualsiasi età per comunicazioni di pubblica utilità. Per questo ho pensato a questo nuovo servizio, che ovviamente sarà utilizzato solo per messaggi mirati, senza sostituire i canali tradizionali di informazione. Il canale non invierà foto o grafiche, ma semplici messaggi di testo con link”*, spiega l’assessore.

Un aspetto cruciale riguarda l’attivazione delle notifiche, per evitare di perdere gli aggiornamenti:

*“I canali WhatsApp hanno un piccolo difetto: se le notifiche non sono attive, si rischia di non vedere i nuovi messaggi, che rimangono visibili solo nella sezione ‘aggiornamenti’. Attivandole, invece, si riceverà una notifica come per qualsiasi altro messaggio WhatsApp”*.

Per facilitare l’adesione, in *tutti gli uffici comunali* sono state affisse *locandine con un QR code* che permette di accedere direttamente al canale.

Digrandi conclude con un ringraziamento a tutta l’amministrazione:

*“Ringrazio il sindaco e i colleghi di Giunta, specie quelli interessati da comunicazioni urgenti, per aver condiviso l’iniziativa, e l’ufficio Internet per il lavoro svolto”*.

Un servizio innovativo e pratico, pensato per garantire ai cittadini un’informazione tempestiva e accessibile direttamente sul proprio smartphone.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata