A Modica, Cristiani e musulmani insieme per festeggiare la Pasqua e la fine del Ramadan

Con il claim “Volere volare: una festa raddoppiata” e con il doppio augurio “Buona Pasqua e Eid Mubarak عيد مبارك‎ !” cristiani e musulmani si sono incontrati a Modica in un momento di grande gioia e fraternità. “Tutti insieme abbiamo festeggiato questi due momenti di gioia a conclusione della Quaresima per noi cristiani, e del Ramadan per i nostri fratelli musulmani – spiega Maurilio Assenza – insieme abbiamo percorso i nostri cammini di digiuno, preghiera e carità, insieme abbiamo voluto fare festa e condividere la gioia, perché, come dice un antico detto svedese, ‘Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata’. E se ci si ritrova intorno alla tavola, tutto acquista il valore della fraternità e della famiglia”.

Una serata di grande festa al Cantiere educativo di Modica, luogo di idee e di iniziative che coinvolgono grandi e piccoli, immigrati ed indigeni.

Tante le famiglie di fede islamica che hanno partecipato al momento di fraternità, presente anche Don Manlio Savarino. Animatori e volontari insieme alle tante persone che hanno accolto l’invito a ritrovarsi attorno alla tavola fra pietanze, dolci delle tradizioni dei propri Paesi e regali per i bambini. “Tutto raddoppiato e anche moltiplicato – conclude Maurilio Assenza – i bimbi felicissimi dagli occhi brillanti e dai sorrisi meravigliosi, ci hanno detto, senza tante parole, che la strada percorsa insieme è quella che porta ai voli più alti”.