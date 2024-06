A Marina di Ragusa la terza tappa del Beach Rugby siciliano

La spiaggia accanto al Porto Turistico di Marina di Ragusa ospiterà la terza e ultima tappa siciliana del circuito Beach Rugby della FIR, un evento cruciale in vista delle finali nazionali che si terranno a Paestum, in Campania. L’evento si svolgerà sabato 6 luglio dalle 15 presso la spiaggia accanto al Porto Turistico di Marina di Ragusa. Alle 15 inizieranno le sfide tra le selezioni siciliane maschili e femminili e alle 22 il terzo tempo e festa conclusiva al Spuma Beach Club.

Il presidente del Ragusa Rugby Union, Erman Dinatale, ha dichiarato: “Il Beach Rugby è, per noi, il modo migliore per proseguire, anche durante i mesi estivi, la nostra attività agonistica. I nostri ragazzi non smettono mai di allenarsi e, quindi, confrontarsi con le altre selezioni siciliane, all’insegna, prima di tutto, del divertimento e dell’entusiasmo, è davvero importante”.

Paolo Sartorio, vicepresidente del Ragusa Rugby, ha aggiunto: “Sarà davvero una grande festa del divertimento, aperta a quanti vorranno apprendere i primi rudimenti del nostro sport o, più semplicemente, a chi vuole passare un po’ di tempo in totale relax, in spiaggia”.

Le squadre partecipanti includono:

I Maledetti di Catania

I Cucini di Messina

Syrako

Le Stones di Catania

Cosenza

Briganti

Questo evento rappresenta un momento significativo anche a livello agonistico. La selezione femminile del Ragusa Rugby attualmente guida la classifica siciliana, con ottime possibilità di accedere alle finali nazionali.

