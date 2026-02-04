Weekend di grandi emozioni a Catania: il Team Ruggieri protagonista tra Kumitevent e Coppa Italia

Un fine settimana intenso, ricco di spettacolo e risultati di prestigio quello vissuto dal Team Ruggieri dell’ASD Accademia Muay Thai Comiso a Catania, tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, in due appuntamenti di rilievo per il panorama degli sport da combattimento: il Kumitevent, galà internazionale, e la Coppa Italia.

La serata di sabato ha visto il Kumitevent accendere il Palazzetto etneo con match di altissimo livello, culminati in un incontro valido per il titolo mondiale tra un atleta di Taormina e un avversario inglese. Nella pre-serata si sono disputati diversi match di contorno, tra cui quello che ha visto protagonista uno dei più giovani talenti del team.

Sul ring è salito Manuel Messana, appena 16 anni, che ha affrontato Antonio Fallucca, detto Atena, atleta trapanese della stessa età. Il match, combattuto con regole K1 a contatto pieno, ha offerto grande spettacolo ed equilibrio, concludendosi con un giusto pareggio dopo tre riprese combattute ad altissimo livello.

La domenica è stata invece dedicata alla Coppa Italia, dove ben quattro atleti del Team Ruggieri hanno calcato il ring, confermando la solidità del lavoro svolto in palestra.

Ad aprire la giornata è stato Nunzio Calvo, 16 anni, categoria -70 kg Junior, opposto a Zuccaro Gioele, 17 anni. L’incontro, disputato su tre riprese da due minuti con regole K1, ha visto Calvo imporsi con autorità, vincendo tutte e tre le riprese e dettando il ritmo dall’inizio alla fine.

È stata poi la volta di Giuseppe Giannì, categoria -65 kg Senior, che ha affrontato Vincenzo Zappalà. Anche in questo match Giannì ha dominato l’incontro, conquistando una netta vittoria ai punti dopo tre riprese gestite con grande sicurezza.

Ottima prestazione anche per Simone Di Giacomo, categoria -73 kg, impegnato contro Gianluca Patanè. Match ben controllato dal portacolori del Team Ruggieri, che si è aggiudicato l’incontro vincendo tutte e tre le riprese.

A chiudere la giornata è stato Thomas Giandinoto, categoria -75 kg, opposto a Castelli Karol. Nonostante una prova di grande impegno e determinazione, Giandinoto è uscito sconfitto ai punti, al termine di un match combattuto.

© Riproduzione riservata