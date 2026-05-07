Orazio Giannì trionfa in Svizzera: il pugile modicano eletto miglior atleta al “Ceinture Du Léman 2026”

Ancora un successo internazionale per il pugilato modicano. Orazio Giannì, atleta del Calabrese Fighting Team Modica, è stato eletto miglior atleta élite al torneo “Ceinture Du Léman 2026”, disputato in Svizzera e caratterizzato dalla presenza di oltre 100 pugili provenienti da diversi Paesi.

Un riconoscimento di grande valore che corona una prestazione di altissimo livello e conferma la crescita dell’atleta siciliano in un contesto internazionale sempre più competitivo.

Tre ori e il titolo di miglior atleta: la Svizzera parla modicano

Il torneo svizzero si è rivelato particolarmente ricco di soddisfazioni per il team di Modica, che ha conquistato complessivamente tre medaglie d’oro con Pietro Guccione, Orazio Giannì e Mattia Guccione.

A rendere ancora più straordinario il bilancio è stato proprio il riconoscimento assegnato a Giannì come miglior atleta della competizione, un premio che lo consacra tra i protagonisti assoluti della manifestazione.

Valeria Calabrese: “Prestazione di altissimo livello”

Grande soddisfazione è stata espressa da Valeria Calabrese, che segue da vicino la crescita del pugile modicano.

“In Svizzera Orazio ha espresso un pugilato di altissimo livello – ha dichiarato –. Gli addetti ai lavori sono rimasti colpiti dalla sua capacità di mettere in difficoltà avversari di grande valore, molti dei quali di casa e molto preparati”.

Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto in palestra e la maturazione tecnica dell’atleta.

Orazio Giannì: “Un premio che mi spinge a migliorare ancora”

Entusiasmo e determinazione anche nelle parole di Orazio Giannì, soddisfatto per il riconoscimento ma già proiettato al futuro.

“Sono contento del lavoro fatto perché ci ho creduto molto e ho lavorato duramente per arrivare a questi livelli – ha dichiarato il pugile del CFT Modica –. Vincere il Ceinture Du Léman è stata un’emozione fortissima, ma essere eletto miglior atleta mi dà ancora più motivazione per continuare a migliorarmi”.

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