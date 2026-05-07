Giarratana Volley sogna la Serie B: sfida decisiva contro Milazzo nei play off di Serie C

A Giarratana cresce l’attesa per una delle partite più importanti degli ultimi anni. Sabato alle 19, nella palestra comunale, l’Asd Giarratana Volley affronterà il Milazzo nel secondo turno dei play off di Serie C maschile, in una sfida che può aprire le porte al grande sogno chiamato Serie B.

Dopo il netto successo per 3-0 contro l’Entello Erice nel primo turno, la formazione guidata da coach Gianluca Giacchi vuole continuare a stupire e consolidare un percorso costruito con sacrificio, determinazione e ambizione. L’ambiente è carico di entusiasmo e la città si prepara a spingere la squadra verso un traguardo storico.

Coach Giacchi: “Serviranno cuore, disciplina e fiducia”

La settimana di preparazione è stata intensa. Lo staff tecnico ha lavorato su ogni dettaglio, consapevole del valore dell’avversario ma anche della crescita mostrata dalla squadra negli ultimi mesi.

“Sappiamo bene la forza del Milazzo – sottolinea coach Gianluca Giacchi – ma abbiamo dimostrato di poter giocare con lucidità e carattere nei momenti decisivi. I ragazzi stanno lavorando con entusiasmo e con la consapevolezza che ogni pallone può fare la differenza. È una gara che richiede cuore, disciplina e grande fiducia nei propri mezzi”.

Parole che raccontano lo spirito di un gruppo deciso a non fermarsi proprio adesso, nel momento più delicato e affascinante della stagione.

Il presidente Pagano: “La Serie B simbolo di un progetto che cresce”

Anche il presidente Salvatore Pagano evidenzia il peso di una sfida che coinvolge non solo la squadra, ma l’intera comunità di Giarratana.

“Questa partita rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra società e per tutto il paese. Dopo la vittoria contro l’Entello Erice abbiamo sentito il calore dei tifosi e della città. Adesso serve un altro sforzo per continuare a sognare. La Serie B sarebbe il simbolo di un progetto che cresce giorno dopo giorno grazie all’impegno di dirigenti, staff, atleti e sostenitori”.

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