Francesco Spampinato agli Assoluti: la Scherma Modica festeggia il grande traguardo

Un risultato di grande prestigio accende l’entusiasmo della Conad Scherma Modica e proietta la stagione nella sua fase decisiva. Francesco Spampinato conquista la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Roma nel mese di giugno, al termine di un percorso di altissimo livello che lo ha visto chiudere tra i migliori sedici del Campionato Nazionale Gold.

Una prestazione solida e convincente, costruita sin dalle prime battute. Dopo un girone preliminare chiuso a punteggio pieno, l’atleta modicano ha affrontato il tabellone a eliminazione diretta con determinazione e lucidità, dominando gli assalti fino agli ottavi di finale, decisivi per la qualificazione. Un cammino netto, senza mai concedere agli avversari di raggiungere la doppia cifra.

Il percorso si è interrotto solo a un passo dai quarti di finale, in un match tiratissimo deciso all’ultima stoccata: 15-14 contro Velluti, portacolori dell’Aeronautica. Una sconfitta di misura che non offusca il valore di un risultato che rappresenta uno dei traguardi più significativi nel panorama schermistico nazionale.

La qualificazione agli Assoluti premia non solo il talento e la maturità agonistica di Spampinato, ma anche il lavoro della scuola schermistica di Modica, sempre più protagonista nei contesti competitivi di alto livello.

Parallelamente all’élite, la società modicana continua a distinguersi anche nel settore Master, confermando la propria dimensione trasversale. Al Campionato Italiano Master hanno partecipato Cecilia Raunisi, Angelo Corallo, Guglielmo Giuliano Drago, Carmelo Cannizzaro e Marco Tebaldi, atleti che incarnano la passione e la continuità di un movimento in costante crescita.

Ora però i riflettori si spostano sul futuro. Dal 7 maggio, a Riccione, andrà in scena il Campionato Italiano Under 14, appuntamento chiave della stagione giovanile. La Conad Scherma Modica si presenterà con una delegazione di ben 24 atleti, tra le più numerose dell’intera competizione.

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