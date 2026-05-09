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Modica capitale della pallavolo siciliana: al via la Final Four Under 15 maschile
09 Mag 2026 09:53
Sarà Modica il cuore della pallavolo giovanile siciliana. La Volley Modica organizzerà infatti la Final Four del campionato regionale Under 15 maschile, appuntamento che assegnerà il titolo siciliano e il pass per la fase nazionale.
L’evento, tra i più attesi del volley giovanile isolano, si svolgerà lunedì 11 maggio tra il “PalaRizza” e il geodetico di via Fabrizio, trasformando la città della Contea in un grande palcoscenico dello sport giovanile.
Quattro squadre a caccia del titolo siciliano
A contendersi il “trono” regionale saranno quattro tra le migliori realtà della pallavolo giovanile siciliana: Free Ball Ragusa, Roomy Catania, Sportisola Terrasini e Don Orione & Capacense.
Le semifinali si giocheranno in contemporanea nella mattinata: gara 1 al “PalaRizza” e gara 2 nella struttura geodetica di via Fabrizio. Nel pomeriggio, sempre al “PalaRizza”, andrà in scena la finalissima che decreterà la squadra campione di Sicilia.
In palio non ci sarà soltanto il prestigioso titolo regionale, ma anche la qualificazione alla fase nazionale, traguardo che rappresenta il sogno di tutte le giovani promesse protagoniste della competizione.
Modica protagonista dello sport giovanile siciliano
L’organizzazione della Final Four conferma ancora una volta il ruolo centrale di Modica nel panorama sportivo regionale. La scelta della Volley Modica come società organizzatrice rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi anni nella promozione della pallavolo giovanile.
La manifestazione richiamerà in città atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da tutta la Sicilia, contribuendo anche a valorizzare il territorio attraverso lo sport.
L’evento si preannuncia come una giornata di grande intensità agonistica ed entusiasmo, con giovani talenti pronti a dare spettacolo sul parquet per conquistare il titolo siciliano Under 15.
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