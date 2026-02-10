Volley Modica, vittoria a Lecce e testa alla sfida con Sabaudia al PalaRizza

Riprendono con una seduta in sala pesi gli allenamenti dell’Avimec Modica, che archivia il successo esterno contro Lecce e si prepara alla difficile gara casalinga di domenica prossima al PalaRizza, dove i biancoazzurri affronteranno la Viridex Sabaudia.

La vittoria ottenuta a Tricase ha confermato il carattere del gruppo guidato da coach Enzo Distefano. Il sestetto modicano, avanti di due set, ha subito la rimonta dei salentini prima di imporsi al tie break, dimostrando solidità mentale e qualità tecniche.

Distefano: “Vittoria che vale tanto”

A commentare il successo contro Lecce è lo stesso allenatore modicano, che sottolinea l’importanza dei due punti conquistati dopo le recenti sconfitte con Reggio Calabria e Castellana.

“La vittoria contro Lecce è molto importante perché riporta entusiasmo e rialza il morale della squadra”, spiega Distefano, evidenziando la difficoltà storica delle trasferte contro i salentini e il valore dell’avversario, ulteriormente rafforzato dall’arrivo dell’opposto Santangelo.

La partita, racconta il tecnico, è stata caratterizzata da due momenti distinti. Dopo i primi due set vinti con autorità, l’Avimec ha subito il ritorno di Lecce, capace di trascinare la sfida al quinto set. Nel tie break, però, i modicani hanno reagito con determinazione, portandosi subito avanti e gestendo il vantaggio fino al 15-10 finale.

Determinante, nella fase decisiva, la distribuzione di Putini, capace di innescare gli attaccanti nei momenti chiave, mentre tutta la squadra ha risposto con efficacia a muro e in battuta.

Il traguardo di Buzzi e la prossima sfida

La trasferta di Lecce ha segnato anche un traguardo personale importante per Daniele Buzzi, che ha raggiunto quota 200 muri in carriera, contribuendo al successo con 11 punti.

Archiviata la vittoria, l’attenzione del gruppo è ora rivolta alla sfida di domenica alle ore 16 al PalaRizza contro la Viridex Sabaudia, un match che rappresenta un banco di prova importante per dare continuità ai risultati e consolidare la fiducia ritrovata.

