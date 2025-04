Volley Modica Under 17, sfida ai quarti contro l’Universal Catania

Si giocano oggi i quarti di finale regionali del campionato Under 17 di pallavolo maschile. Riflettori puntati sul “Geodetico” di via Fabrizio a Modica, dove alle 19.30 scenderanno in campo i padroni di casa della Volley Modica contro l’Universal Catania.

Una gara ad alta intensità per i ragazzi di coach Ciccio Italia, chiamati a sfruttare il fattore campo contro una delle squadre più quotate del panorama siciliano. I biancoazzurri, vincitori del campionato territoriale “Monti Iblei”, si sono preparati con grande impegno nelle ultime settimane per arrivare pronti a questo importante appuntamento e tentare l’accesso alla semifinale.

Prima del fischio d’inizio, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, scomparso ieri, da sempre vicino al mondo dello sport.

