Volley Modica Under 17, il sogno si ferma ai quarti di finale

Si interrompe ai quarti di finale il cammino della formazione Under 17 della Volley Modica nel campionato regionale. I ragazzi di coach Ciccio Italia, ieri sera al “Geodetico” di via Fabrizio, hanno ceduto in quattro set alla forte formazione catanese dell’Universal, che si è imposta con merito conquistando il pass per le semifinali.

L’avvio di gara è stato complicato per i giovani biancoazzurri, apparsi contratti e con un approccio poco incisivo che ha spianato la strada agli etnei, padroni del campo nel primo set vinto 18-25.

Nel secondo parziale la reazione d’orgoglio. Stimolati da coach Italia durante il cambio campo, i modicani sono tornati in campo con maggiore determinazione, riuscendo a mettere in difficoltà la ricezione e la difesa avversaria. Con una prova di carattere, hanno conquistato il set per 25-19, pareggiando momentaneamente i conti.

La speranza di rimonta, però, si è spenta nel terzo set: l’Universal ha alzato nuovamente il ritmo e, approfittando di un calo dei padroni di casa, si è riportata avanti vincendo nettamente 16-25. Nel quarto set la Volley Modica ha provato a restare aggrappata alla partita, ma l’entusiasmo degli ospiti, ormai lanciati verso la semifinale, ha avuto la meglio: il 15-25 finale ha sancito la vittoria catanese e la fine del torneo per i modicani.

Nonostante la sconfitta, resta l’orgoglio per il percorso compiuto: i ragazzi di coach Italia hanno lottato con impegno, cedendo solo a una squadra che ha dimostrato maggiore esperienza e lucidità nei momenti chiave.

Al “Geodetico” è stata comunque una serata di grande sport, contraddistinta dalla correttezza in campo e dal calore sugli spalti, con un pubblico vivace e corretto da entrambe le parti. A fine gara, l’applauso collettivo ha suggellato una bella pagina di sport giovanile.

