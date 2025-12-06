Volley Modica: una settimana di successi e crescita per le giovanili

Settimana intensa per le formazioni giovanili della Volley Modica, impegnate nei rispettivi campionati di categoria. La prima squadra di serie C ha osservato il turno di riposo, ma gli under 15 e under 19 hanno messo in campo determinazione e passione tra lunedì e venerdì.

Lunedì è stata la volta della formazione under 19 di coach Ciccio Italia, che ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 sul campo della Proplayers di Siracusa. Il gruppo biancoazzurro ha confermato le proprie qualità anche venerdì, vincendo nuovamente 3-0 contro la Fitness Solarino nel recupero della seconda giornata di campionato, sempre in terra aretusea.

Diversa, invece, la sorte della formazione under 15 guidata da Francesca Giucastro, sconfitta 3-1 mercoledì sul campo dei pari età della Koira Vittoria. Nonostante il risultato negativo, i giovanissimi hanno mostrato segnali incoraggianti di crescita e miglioramento tecnico, elemento fondamentale per affrontare con fiducia il resto della stagione.

Le due vittorie dell’under 19 confermano la compattezza e il potenziale del gruppo, mentre l’under 15 continua il proprio percorso di esperienza. La Volley Modica dimostra così di avere un vivaio promettente, pronto a costruire basi solide per il futuro del club.

© Riproduzione riservata