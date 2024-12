Volley Modica: un bilancio positivo per le giovanili, qualche difficoltà in Serie C

La Volley Modica può sorridere per l’ottimo weekend delle sue formazioni giovanili, che hanno conquistato due vittorie su tre partite, mostrando progressi significativi e confermando l’impegno verso la crescita del movimento pallavolistico locale.

Successi netti per le formazioni Under 17 e Under 19

A inaugurare la serie positiva è stata la formazione Under 17, che giovedì scorso ha dominato sul campo della Koira Vittoria con un secco 3-0. L’incontro, giocato in un clima di fair play e collaborazione, ha ribadito la sinergia tra le due società, che condividono atleti per promuovere lo sviluppo del volley ibleo. Il prestito reciproco di giovani talenti ha contribuito a rafforzare entrambe le squadre, dimostrando l’efficacia del progetto.

La Under 19, guidata da coach Ciccio Italia, continua a impressionare. Dopo il convincente successo per 3-0 contro il Gabbiano Pozzallo, i ragazzi modicani hanno dominato anche il derby con la Free Volley Ragusa, chiudendo l’incontro con parziali inequivocabili (9/25, 14/25, 7/25). La netta differenza di valori in campo ha messo in evidenza il grande lavoro tecnico e atletico svolto dalla squadra.

Under 15: sconfitta con onore al tie-break

La formazione Under 15, allenata da Francesca Giucastro, ha offerto una prestazione grintosa contro i pari età della Koira Vittoria. Pur uscendo sconfitta al tie-break, i giovani modicani hanno dimostrato una crescita tangibile in pochissimo tempo, segno che il lavoro svolto sul campo sta dando i suoi frutti.

Serie C: un percorso di crescita in salita

L’unica nota negativa del weekend arriva dalla formazione di Serie C, che sabato ha ceduto in tre set sul campo del Team Volley Messina. Nonostante le difficoltà, il giovane roster, composto interamente da atleti provenienti dal settore giovanile, sta accumulando esperienza preziosa. La società confida che questo percorso formativo porterà risultati concreti nel prossimo futuro.

