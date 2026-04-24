Comiso e San Gregorio volano alla finale playoff: in palio la Promozione, domenica lo spareggio decisivo

Sarà una finale ad altissima tensione quella che metterà di fronte Comiso e San Gregorio di Catania, le due squadre vincitrici dei gironi F ed E della Prima Categoria siciliana, pronte a giocarsi il salto in Promozione in una gara secca che vale un’intera stagione.

Le due formazioni hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto dei playoff al termine di un percorso intenso e combattuto. Il San Gregorio ha avuto la meglio nello spareggio a quattro che comprendeva Troina, San Pietro Clarenza e Tremestieri Etneo, imponendosi prima sul San Pietro Clarenza e successivamente sul Tremestieri Etneo.

Percorso altrettanto solido per il Comiso, che ha superato lo spareggio del girone F contro Pozzallo, Cassibile e Don Bosco. Dopo la vittoria sul Pozzallo, la formazione verdearancio ha chiuso la finale di girone imponendosi per 2-1 sul Don Bosco in una gara ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte, decisa dalle reti di Tomasello e Bruccoleri.

Finale playoff a Canicattini Bagni: si decide la Promozione

La sfida decisiva si giocherà domenica prossima sul campo neutro di Canicattini Bagni, con fischio d’inizio alle ore 16. È atteso un grande afflusso di tifosi: da una parte il tifo verdearancio del Comiso, dall’altra i sostenitori gialloblù del San Gregorio, pronti a colorare gli spalti in una cornice da grande evento.

In palio c’è la Promozione: chi vincerà conquisterà il salto di categoria, mentre la squadra sconfitta ripartirà dalla Prima Categoria nella prossima stagione.

Comiso tra emergenza e consapevolezza: assenze pesanti ma fiducia alta

Il Comiso dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: non saranno della partita Ochi, squalificato, insieme agli infortunati Di Franco, Zenzaro, Tummino e Busacca. Un quadro non semplice per la squadra, che però ha già dimostrato nelle precedenti gare playoff di saper reagire anche in condizioni di emergenza.

Nonostante le difficoltà, lo spirito del gruppo resta alto e la convinzione di poter giocare una gara all’altezza della situazione non manca.

Monaco: “Playoff partite diverse, tutto può accadere”

Alla vigilia della finale, il tecnico Raffaele Monaco sottolinea la complessità della sfida ma anche la fiducia nei propri mezzi: “I ragazzi hanno lavorato bene e siamo pronti. Siamo consapevoli della nostra forza, ma anche di quella del San Gregorio, una squadra esperta con giocatori che hanno militato in categorie superiori”.

Monaco evidenzia anche il valore dell’avversario, citando elementi di spessore come Maesano e i fratelli Valente, ma ribadisce la determinazione del suo gruppo: “I playoff sono un campionato a parte, tutto può succedere. Daremo il massimo per regalare questa soddisfazione ai nostri tifosi”.

Tomasello: “Un traguardo importante, ora l’ultimo passo”

Soddisfazione e realismo nelle parole del presidente del Comiso, Gaetano Tomasello, che sottolinea il percorso della squadra: “Abbiamo raggiunto un traguardo importante, chiudendo secondi a pari merito nel girone e vincendo gli spareggi. Ora siamo a un passo dalla Promozione, che era l’obiettivo stagionale”.

Tomasello ricorda anche il valore dell’avversario e la natura decisiva della gara: “Sarà una partita secca. Chi vince sale, chi perde resta in Prima Categoria. Ma io credo in questa squadra, che ha dimostrato carattere e qualità in ogni fase della stagione”.

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