Per la Giarratana Volley sfida decisiva per i playoff di Serie C: match contro Erice Entello

L’Asd Giarratana Volley si prepara a vivere la serata più importante della stagione. Domenica alle ore 19, nella palestra comunale di Giarratana, la formazione maschile affronterà l’Erice Entello Volley nella gara valida per il primo turno dei playoff del campionato di Serie C.

Una sfida senza appello, un vero dentro o fuori: chi vince continua il proprio cammino verso il sogno promozione, chi perde chiude qui la stagione. Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice partita, soprattutto per una società giovane che, al suo primo anno di gestione, ha già saputo costruire un percorso importante.

Il traguardo playoff arriva al termine di una stagione vissuta con intensità, sacrificio e crescita costante. Un cammino che ha superato le aspettative iniziali e che oggi consegna alla squadra giarratanese la possibilità di scrivere una pagina significativa della propria storia sportiva.

Il gruppo arriva a questo appuntamento con grande determinazione, consapevole della posta in palio ma anche della forza costruita durante l’intero campionato. Fondamentale, ancora una volta, sarà il sostegno del pubblico, che durante tutta la stagione ha rappresentato una vera arma in più.

Coach Gianluca Giacchi non nasconde l’importanza della sfida: “Siamo arrivati a questo punto grazie al lavoro quotidiano dei ragazzi, alla loro capacità di restare uniti nei momenti difficili e alla voglia di migliorarsi sempre. Domenica sarà una partita senza appello, e proprio per questo serviranno lucidità, coraggio e cuore. Rispettiamo l’avversario, ma vogliamo giocarcela fino all’ultimo pallone”.

Anche il presidente Salvatore Pagano sottolinea il valore storico dell’appuntamento: “Questa gara rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra società. Siamo orgogliosi del cammino fatto finora e dell’identità che la squadra ha saputo costruire. Il merito è degli atleti, dello staff tecnico e di tutte le persone che ogni giorno lavorano per far crescere questo progetto”.

Un ringraziamento speciale arriva anche ai tifosi, definiti dal presidente il vero “settimo uomo in campo”: “Domenica chiediamo ancora una volta alla comunità di essere presente, perché il calore del palazzetto può fare la differenza in una sfida così importante”.

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