Volley Modica, trasferta insidiosa a Galatone: serve continuità dopo la sosta

Ultimo giorno di allenamenti al “PalaRizza” per l’Avimec Modica, che domani mattina partirà alla volta di Galatone, dove domenica pomeriggio alle 18 affronterà la Green Volley nella sfida valida per il campionato di Serie A3. Una gara tutt’altro che semplice, nonostante la classifica dei salentini, che arriva dopo la settimana di sosta riservata alla Coppa Italia.

Il match contro la formazione leccese, guidata in campo dall’ex biancoazzurro Willy Padura Diaz, rappresenta un banco di prova importante per i ragazzi di coach Pasquale Rizzo, chiamati a confermare i segnali di crescita emersi tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno.

A sottolineare le difficoltà della trasferta è il vice allenatore Manuel Benassi, che invita a non sottovalutare l’impegno. «Galatone è una partita delicata – spiega – giochiamo su un campo caldo, contro una squadra che ha bisogno di punti e che vorrà riscattarsi dopo alcuni risultati negativi. La sosta ci ha permesso di ricaricare le energie, ma ora dobbiamo ritrovare subito il ritmo partita».

Benassi evidenzia anche il percorso di crescita dei biancoazzurri. «Il nostro gioco è migliorato, così come il morale e la classifica. Dobbiamo dare tutto per allungare questa striscia positiva. Con un organico giovane i cali di concentrazione possono esserci, ed è su questo aspetto che abbiamo lavorato tanto in settimana».

Un’attenzione particolare sarà riservata a Willy Padura Diaz, punto di riferimento offensivo della Green Volley. «Conosciamo bene il suo valore – conclude Benassi – e sappiamo che sarà motivato contro di noi. Galatone ha qualità e probabilmente meriterebbe più punti di quelli che ha».

Consapevolezza e determinazione anche nelle parole del vice capitano Vincenzo Nastasi, che ribadisce l’importanza di ripartire con il piede giusto. «Dopo un buon finale di andata e un buon avvio di ritorno, dobbiamo dare continuità a questo momento positivo. Galatone si è rinforzata e ha trovato un palleggiatore capace di valorizzare gli attaccanti. Noi, però, abbiamo lavorato bene e la sosta non deve essere un freno, ma un vantaggio».

Per Nastasi, il girone di ritorno non ammette distrazioni. «Ogni partita sarà fondamentale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo iniziato male la stagione, poi ci siamo ripresi. Ora dobbiamo solo continuare su questa strada ed esprimere la nostra migliore pallavolo, a partire da Galatone».

