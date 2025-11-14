Volley Modica, trasferta durissima a Castellana: la sfida dei fratelli Barretta

Sarà una domenica ad alta intensità per l’Avimec Modica, impegnata alle 17.00 al PalaGrotte di Castellana per la quarta giornata del girone Blu di Serie A3. Una trasferta difficilissima, contro la capolista Bcc Tecbus Castellana, formazione imbattuta e in grande forma.

Il sestetto di coach Distefano ha lavorato con determinazione durante la settimana, ben consapevole del valore dell’avversario e del coefficiente di difficoltà elevato della sfida. Castellana infatti sta dimostrando, giornata dopo giornata, di meritare la prima posizione in classifica.

Barretta: “Sfiderò mio fratello, sarà un’emozione unica”

La gara avrà un significato speciale per Checco Barretta, ex della partita e pronto a ritrovarsi dall’altra parte della rete il fratello Gianmarco.

«Ho iniziato la stagione con qualche problema fisico, ma ora sono tornato in forma e voglio dare sicurezza alla squadra – racconta Barretta – Tornare a Castellana sarà emozionante: lì ho giocato nelle giovanili e conosco molti degli atleti che affronteremo. Sono grandi persone oltre che grandi giocatori».

La sfida in famiglia aggiunge carica e sentimento: «Sarà speciale affrontare mio fratello da avversario e rivedere tutta la mia famiglia sugli spalti. I miei genitori saranno imparziali, ma sperano il meglio per entrambi. Castellana è una squadra completa, con grande entusiasmo e con un tecnico come Barboni che vale tantissimo. Sarà dura, ma non vedo l’ora di scendere in campo».

Scoutwoman Oggioni: “Mesi intensi ma entusiasmanti, numeri in crescita”

A studiare avversari e statistiche dell’Avimec Modica c’è Alessandra Oggioni, al suo primo anno da scoutman in un campionato nazionale maschile. Un ruolo impegnativo, ma ricco di soddisfazioni.

«Castellana è una squadra fortissima – spiega Oggioni – ma siamo pronti al confronto. Questi primi mesi a Modica sono stati un concentrato di sfide e novità, ma anche di entusiasmo: abbiamo costruito un gruppo solido e un clima molto positivo».

Sul metodo di lavoro: «Coach Distefano è esigente, ma non fa pesare il lavoro. Dice spesso “senza fretta, ma senza sosta”, e noi ci riconosciamo in questa filosofia. I numeri non sono affatto negativi, anzi: mostrano miglioramenti nelle fasi su cui stiamo lavorando. Contro Castellana scenderemo in campo con carattere, entusiasmo e tanta voglia di riscattarci dopo l’ultima partita».

