Volley Modica, trasferta a Sabaudia: biancoazzurri a caccia di riscatto dopo tre ko consecutivi

La trasferta di Sabaudia rappresenta molto più di una semplice partita per l’Avimec Modica. Domenica pomeriggio, sul campo della Plus Volleyball, i biancoazzurri affronteranno il primo di due impegni consecutivi lontano dal “PalaRizza”, un crocevia decisivo dopo tre sconfitte di fila che hanno complicato la prima parte del campionato di Serie A3. La sfida del “PalaVitaletti” arriva in un momento chiave, con la necessità di invertire la rotta e ritrovare fiducia e punti in un ambiente che ha alzato sensibilmente il livello di attenzione.

La squadra di Distefano sa bene di dover affrontare una formazione in ottima forma. Sabaudia arriva infatti da due vittorie consecutive e davanti al proprio pubblico cercherà continuità e altri punti pesanti per consolidare la propria crescita. Un ostacolo tutt’altro che semplice, che però non spaventa un Modica deciso a reagire.

Coach Enzo Distefano definisce gli ultimi giorni una “settimana di storming”, segnata dalla necessità di ricostruire certezze dopo tre ko che hanno pesato su morale e classifica. L’allenatore ammette che il gruppo ha accusato il colpo, ma evidenzia come già dal primo allenamento abbia percepito un piglio diverso, un approccio positivo che restituisce fiducia nell’impatto che la squadra potrà avere in una delle trasferte più delicate del girone Blu. Lo stesso tecnico sottolinea come il campo di Sabaudia sia tra i più complicati della categoria, un fattore confermato dal convincente successo dei laziali contro Reggio Calabria, una delle corazzate del girone. Per questo, Modica dovrà scendere in campo con convinzione, energia e la pretesa di conquistare il massimo possibile, consapevole del valore dei propri mezzi.

Distefano evidenzia come il rammarico più grande sia aver giocato alla pari tutte le gare finora, perdendone diverse per dettagli che ora diventano essenziali da curare in maniera chirurgica. L’allenatore racconta di una settimana di lavoro metodico, senza lasciare nulla al caso, soprattutto dal punto di vista mentale. La squadra sa di dover rimanere concentrata, fiduciosa e consapevole delle proprie qualità. “Sono il primo ad avere fiducia in questo gruppo”, ribadisce, sottolineando quanto il suo staff stia guidando la squadra in ogni momento critico e continuerà a farlo.

Conferme sulla compattezza del gruppo arrivano anche dal libero Biagio Pappalardo, che parla di una squadra determinata a riscattarsi dopo un inizio di campionato altalenante. Pappalardo riconosce la difficoltà della trasferta, soprattutto perché Sabaudia arriva con entusiasmo dopo le vittorie contro Reggio Calabria e Gioia del Colle. Modica però ha lavorato intensamente per presentarsi al “PalaVitaletti” nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Il libero non nasconde che in questo avvio di stagione il Modica abbia sofferto in battuta e nella fase offensiva, dati alla mano, ma si dice certo che la squadra sia pronta a ripartire e a migliorare, forte di una coesione che non è mai venuta meno.

Il match tra Plus Volleyball Sabaudia e Avimec Modica, diretto da Matteo Selmi di Modena e Dalila Viterbo di Napoli, avrà inizio alle ore 16. Una sfida che può segnare un punto di svolta, un’opportunità per rialzarsi e ritrovare il cammino in un campionato che il Modica vuole e può ancora vivere da protagonista.

