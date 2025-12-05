Volley Modica, serve la svolta: a Gioia del Colle un match “infuocato” per continuare la risalita

L’Avimec Modica si prepara a una delle sfide più delicate e affascinanti di questa prima parte del campionato di Serie A3. Domenica alle 18, al PalaCapurso di Gioia del Colle, i biancorossi affronteranno la JV, formazione indicata tra le più forti del girone Blu ma finora frenata da un avvio di stagione sottotono. Un incrocio dal peso specifico altissimo, tra due squadre che puntano a dare una sterzata al proprio campionato.

Una JV in cerca di riscatto: classifica bugiarda e nuovo corso tecnico

La squadra pugliese, considerata dagli addetti ai lavori una delle pretendenti al salto di categoria, si trova sorprendentemente nelle zone basse della classifica. Una posizione ingannevole se si considera il valore del roster, ulteriormente ritoccato nel corso delle ultime settimane.

Il cambio in panchina, con Francesco Racaniello subentrato a Sandro Passaro, ha avviato un processo di rilancio che la JV vuole portare avanti proprio contro Modica.

Modica arriva “rigenerata” dopo la vittoria di Sabaudia

Il successo di Sabaudia ha cambiato l’atmosfera in casa Avimec. La squadra di coach Enzo Distefano aveva bisogno di un’iniezione di fiducia dopo tre ko consecutivi, e la vittoria in trasferta ha riacceso entusiasmo e consapevolezza.

A confermarlo è capitan Stefano Chillemi, che non nasconde l’importanza del momento:

«La vittoria di Sabaudia ci voleva: ha risollevato morale e classifica. Siamo una squadra con tante qualità e lo abbiamo dimostrato. Ora dobbiamo dare continuità e proseguire il campionato nel migliore dei modi, già da Gioia del Colle».

PalaCapurso: uno dei campi più ostici della categoria

Affrontare Gioia del Colle in casa non è mai semplice. Il PalaCapurso è considerato uno dei palazzetti più “caldi” della Serie A3 e l’ambiente rappresenta un fattore che Modica dovrà trasformare in stimolo.

Per i “Galletti” potrebbe essere proprio una partita così impegnativa a far scattare quella scintilla necessaria per voltare pagina definitivamente.

Occhi puntati su Sabbi, nuovo opposto della JV

Tra i pericoli maggiori per Modica c’è certamente Sabbi, big sceso da categorie superiori e nuovo riferimento offensivo della JV. Ma il capitano modicano guarda oltre il singolo:

«La JV è forte in tutti i reparti, con giocatori esperti. Noi però andremo lì per giocarcela a viso aperto, palla dopo palla, punto dopo punto, con l’obiettivo di portare a casa più punti possibile».

Un match che può cambiare la stagione

La partita di domenica non è solo una sfida di alta intensità tecnica, ma una potenziale sliding door per entrambe le squadre. Modica cerca conferme, Gioia del Colle una rinascita: l’unica certezza è che al PalaCapurso sarà battaglia.

© Riproduzione riservata