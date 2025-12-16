Volley Modica pronta alla trasferta di Napoli dopo la vittoria su Terni

Archiviata la convincente vittoria casalinga contro Terni, l’Avimec Modica di coach Enzo Distefano ha ripreso gli allenamenti con lo sguardo rivolto alla trasferta di Napoli, dove domenica prossima affronterà la Gaia Energy al “PalaSiani”. La vittoria contro Terni, seconda in casa per la squadra biancoazzurra nel campionato di serie A3, ha restituito morale e fiducia all’intero gruppo, con un Chillemi in grande forma che ha superato i 1.500 punti in carriera nella categoria.

Nonostante l’entusiasmo per la prestazione offerta domenica al “PalaRizza”, la squadra è consapevole della difficoltà della gara di Napoli e della lunga stagione che attende la compagine modicana. Il tecnico Enzo Distefano e il suo staff hanno programmato doppie sedute giornaliere fino a venerdì per preparare al meglio il match contro la squadra partenopea. La partenza per Napoli è prevista sabato mattina, con la sfida in calendario domenica alle ore 16.

La fine del girone di andata coincide con una pausa delle gare di campionato fino al 4 gennaio, quando riprenderanno le sfide della prima giornata di ritorno. Gli atleti avranno così modo di trascorrere le festività natalizie con le loro famiglie, ricaricare le energie e tornare concentrati sulla seconda parte della stagione, con l’obiettivo di continuare a scalare la classifica del girone Blu di serie A3.

