Volley Modica, pausa e rilancio: “Costruiamo solidità per il rush finale”

Ultimo allenamento settimanale oggi pomeriggio per l’Avimec Modica, che si concede un fine settimana di pausa prima di affrontare il rush finale della regular season di Serie A3. Un momento di respiro utile a ricaricare le energie fisiche e mentali, complice lo stop del campionato per la fase finale di Coppa Italia.

Il gruppo biancoazzurro arriva alla pausa nel migliore dei modi, forte del successo interno contro la EnergyTime Campobasso, una vittoria che ha confermato la crescita della squadra e che ha fatto da cornice a un traguardo significativo: le 150 presenze in Serie A3 di Andrea Raso, tutte conquistate con la maglia dell’Avimec Modica, simbolo di continuità e appartenenza.

A fare il punto della situazione è la team manager Alessandra Ruta, che approfitta di questo momento per tracciare un bilancio di metà stagione e delineare la rotta verso gli obiettivi futuri. «Siamo poco oltre il giro di boa e il bilancio racconta una realtà chiara: stiamo costruendo solidità e consapevolezza. La prima parte di stagione è stata fatta di equilibrio, di partite decise sui dettagli, ma soprattutto di segnali importanti sul reale potenziale del gruppo».

Determinante, secondo Ruta, il modo in cui la squadra ha chiuso il girone di andata e inaugurato il nuovo anno. Tre vittorie consecutive hanno restituito fiducia e identità, con il successo per 3-1 contro Campobasso come punto di svolta. «Al PalaRizza abbiamo dimostrato compattezza e maturità, tenendo alto il livello anche nei momenti più complicati. È stata una vittoria di squadra, ma soprattutto di gruppo».

Uno sguardo anche al lavoro quotidiano e al ruolo dirigenziale all’interno della società. «Se potessi cambiare qualcosa, sarebbe essere ancora più preventiva nel risolvere i problemi prima che diventino tali. Rifarei invece senza esitazioni l’impostazione del lavoro: presenza, collaborazione e unità con staff tecnico, atleti e società sono elementi fondamentali».

Il futuro, infine, è già nel mirino. «Nel 2026 mi aspetto una crescita del progetto sotto ogni aspetto: organizzazione sempre più strutturata, un legame più forte con il territorio, con gli sponsor e con i tifosi. L’obiettivo dell’Avimec Modica è costruire qualcosa che duri nel tempo, dentro e fuori dal campo».

