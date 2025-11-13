Volley Modica, partenza perfetta per le giovanili: Under 17 e Under 19 vincono e convincono

Modica – Esordio da incorniciare per le formazioni giovanili della Volley Modica, che al “Geodetico” hanno aperto la stagione nel migliore dei modi. Due partite, due vittorie nette e un entusiasmo contagioso per il futuro della pallavolo modicana.

La giornata di ieri ha regalato emozioni e soddisfazioni a tutti gli appassionati: sia la formazione Under 17, impegnata contro i pari età della Koira Volley Vittoria, sia la Under 19, che ha ospitato il Carlentini Volley, hanno conquistato la vittoria con un secco 3-0, mostrando un gioco solido, organizzato e pieno di energia.

Ma al di là dei numeri, a fare la differenza è stato lo spirito di squadra e il clima di rispetto e sportività che ha caratterizzato entrambe le sfide. “Abbiamo iniziato bene – spiega Giorgio Scavino – ma quello che mi è piaciuto di più, al di là del risultato, è stato il clima che si è creato con i nostri avversari: un clima di rispetto e aggregazione, che è quello che ci spinge ancora oggi a fare sport”.

Scavino sottolinea anche la crescita dei giovani atleti: “Ho visto spirito di gruppo e voglia di migliorarsi da parte di tutti. Questo, grazie al lavoro del nostro staff tecnico e alla collaborazione con le altre società del territorio, ci fa ben sperare per il futuro di questa Next Gen, che spero possa un giorno tornare utile anche alla prima squadra”.

Un segnale importante, dunque, per una società che da anni investe nella formazione e nel talento dei giovani. Se il buongiorno si vede dal mattino, per la Volley Modica il cammino delle giovanili è iniziato davvero… con il botto.



