Volley Modica Next Gen travolta dalla capolista: Giarre domina, biancoazzurri mai in partita

La Volley Modica Next Gen incassa una netta e pesante sconfitta sul campo della capolista I Siciliani Giarre, in una gara senza storia fin dai primi scambi. La formazione etnea, costruita per puntare in alto, ha imposto il proprio ritmo dall’inizio alla fine, annullando ogni tentativo di reazione dei giovani modicani.

Modica irriconoscibile: “Mai entrati in partita”

I ragazzi di coach Ciccio Italia non sono riusciti a esprimere il proprio gioco, lasciando immediatamente campo libero agli avversari.

Il primo e il secondo set hanno mostrato in modo evidente la differenza di valori e obiettivi tra le due squadre: da un lato una capolista solida e organizzata, dall’altro un gruppo molto giovane (under 17 e under 19) che paga inesperienza e timore reverenziale.

Solo nel terzo set si è intravisto un barlume d’orgoglio modicano, con una maggiore aggressività e qualche difesa in più, ma non è bastato per impensierire una squadra come Giarre, che non lascia margini e punisce ogni errore.

Le parole del club: “Rispetto eccessivo, atteggiamento sbagliato”

La società non usa giri di parole: “Non siamo mai entrati in partita. Il divario era tanto e si è visto, ma ci abbiamo messo del nostro portando un rispetto eccessivo alla squadra avversaria. Giarre è la squadra più impressionante vista finora e non è in testa alla classifica per caso.”

Il club ammette le proprie responsabilità: “Siamo giovani, è vero, ma non possiamo cercare scusanti. Abbiamo perso meritatamente e l’atteggiamento troppo remissivo non ci è piaciuto. Lo abbiamo già evidenziato nello spogliatoio.”

Prossimi impegni: serve una reazione

La Volley Modica Next Gen dovrà voltare pagina rapidamente, lavorando sull’approccio mentale oltre che tecnico.

Una sconfitta così netta può diventare un punto di crescita se assimilata nel modo giusto.

