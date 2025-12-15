Volley Modica Next Gen, successo in rimonta contro la Bricocity Ragalna

Torna al successo la Volley Modica Next Gen, che sabato pomeriggio ha battuto in rimonta in quattro set il sestetto etneo della Bricocity Ragalna, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C maschile. La partita, giocata al palazzetto “Geodetico” di via Fabrizio, ha visto i giovani modicani dimostrare grande carattere, ribaltando il punteggio dopo aver ceduto il set iniziale.

Il successo dei biancoazzurri, allenati da coach Ciccio Italia, arriva contro una squadra più esperta e rappresenta una boccata d’ossigeno in classifica, avvicinando i “Galletti” all’obiettivo stagionale della salvezza. La prova di squadra è stata premiata dai tre punti conquistati, frutto di battute incisive, muri efficaci e grande determinazione, come sottolinea Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile e della seconda squadra: «Dopo aver ceduto il primo set, abbiamo iniziato il secondo con il piglio giusto e grazie ai consigli di coach Italia siamo riusciti a trovare la quadra giusta, portando a casa tre punti preziosi. La strada è lunga, ma vedo i ragazzi crescere partita dopo partita e credo che la salvezza sia raggiungibile».

Il prossimo impegno dei biancoazzurri è fissato per sabato prossimo alle 17 al “Geodetico”, dove affronteranno il Team Volley Messina nel secondo turno casalingo consecutivo, con l’obiettivo di confermare la ritrovata continuità e consolidare la posizione in classifica.

