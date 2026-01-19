Volley Modica Next Gen: sconfitta onorevole al tie-break, squadra solida e in crescita

Sabato pomeriggio il “Geodetico” di Modica ha ospitato un match combattuto e equilibrato tra Volley Modica Next Gen e Gabbiano Pozzallo, valido per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C. Dopo oltre due ore di gioco intenso, a spuntarla è stata la formazione ospite, vincendo al tie-break per 15-12, ma i padroni di casa escono comunque a testa alta, conquistando un punto importante in classifica.

La partita si è aperta con un primo set favorevole ai biancoazzurri di casa, che guidati da Gianmarco Italia e capitan Gintoli hanno imposto il ritmo e chiuso 25-20. Il secondo set ha visto il Gabbiano Pozzallo reagire e impattare la contesa vincendo ai vantaggi per 27-25. Nel terzo parziale, la maggiore esperienza e il carisma degli ospiti ha fatto la differenza, con Pozzallo a imporsi 25-21 e portarsi avanti 2-1.

Nel quarto set Modica ha risposto con orgoglio, sfruttando un calo degli avversari e portandosi a casa il parziale per 25-18, spingendo così il match al tie-break. La frazione decisiva ha premiato la formazione ospite, che ha sfruttato la maggiore esperienza e alcune giocate di grande qualità per chiudere 15-12, aggiudicandosi i due punti in palio.

Nonostante la sconfitta, il responsabile del team, Giorgio Scavino, sottolinea il bilancio positivo del girone d’andata: “Chiudiamo con gli stessi punti dello scorso campionato, segno del lavoro svolto da coach Italia e della crescita della squadra. Questo punto ci permette di mantenerci a distanza dalla zona pericolosa e di guardare al girone di ritorno con fiducia”.

