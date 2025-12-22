Volley Modica Next Gen, sconfitta ma a testa alta contro il Team Volley Messina

Una Volley Modica Next Gen largamente rimaneggiata si arrende, ma a testa alta, al più quotato Team Volley Messina, che sfrutta l’occasione per conquistare l’intera posta in palio sul campo dei giovani biancoazzurri. Una sconfitta che non intacca il percorso di crescita del gruppo modicano, protagonista comunque di una prestazione generosa e combattiva.

La gara, inizialmente in programma al Geodetico di via Fabrizio, è stata disputata al PalaRizza di contrada Mauto, dopo che gli arbitri designati hanno riscontrato l’assenza delle condizioni di sicurezza necessarie nella struttura tensostatica. Raccolti armi e bagagli, le due squadre si sono così spostate sul taraflex del PalaRizza, dove hanno dato vita a un match piacevole e ben giocato.

Priva di tre pedine fondamentali, la formazione allenata da coach Ciccio Italia ha dimostrato carattere e organizzazione, pagando però a caro prezzo la minore esperienza nei momenti chiave delle tre frazioni di gioco. Il sestetto messinese si è mostrato più continuo e lucido nelle fasi decisive, riuscendo a capitalizzare i momenti di blackout dei padroni di casa e a chiudere l’incontro con un successo pieno.

Nonostante il risultato, la Volley Modica Next Gen esce dal confronto con segnali incoraggianti e con la consapevolezza di potersela giocare anche contro avversari di maggiore caratura.

«Sebbene con tre assenze importanti, degnamente sostituite da chi è stato chiamato a farlo – ha dichiarato il dirigente della formazione di Serie C, Giorgio Scavino – i ragazzi hanno venduto cara la pelle e onorato la maglia. La partita è stata decisa dalla maggiore esperienza dei nostri avversari, bravi a sfruttare i nostri momenti di blackout».

Scavino guarda avanti con fiducia: «I nostri programmi e gli obiettivi stagionali restano immutati. Grazie ai risultati arrivati dagli altri campi, la classifica resta invariata e ci permette di navigare in acque tranquille. Ma questo non deve farci abbassare la guardia, perché l’obiettivo salvezza è ancora tutto da conquistare».

Il campionato di Serie C ora si ferma per la pausa delle festività di fine anno e riprenderà nel 2026. Per la Volley Modica Next Gen il primo appuntamento sarà una delicata trasferta sul campo del Volley Paternò, diretta concorrente nella corsa alla permanenza nella massima serie regionale.

