Volley Modica Next Gen sconfitta al tie-break: un punto amaro ma prezioso sul campo dell’Astra Stadium

K0 esterno per la Volley Modica Next Gen, che nella sesta giornata del campionato di Serie C maschile si arrende al tie-break contro l’Astra Stadium, al termine di un match altalenante e ricco di tensione agonistica. La squadra di coach Ciccio Italia torna da questo scontro diretto con un solo punto, utile comunque a smuovere la classifica e a mantenere vivo il morale del gruppo.

La partita si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni consapevoli dell’importanza di una sfida che mette in palio punti fondamentali in chiave salvezza. Modica parte meglio e conquista il primo set al fotofinish per 22-25, mostrando lucidità nei momenti decisivi. Ma l’Astra Stadium risponde immediatamente: nel secondo parziale i padroni di casa approfittano delle incertezze al servizio dei biancoazzurri e rimettono tutto in parità con un identico 25-22.

La terza frazione sorride ancora ai padroni di casa, che trascinati dal pubblico riescono a imporre ritmo e concretezza, trovando il sorpasso con un netto 25-20. Sembra il momento più difficile per la Volley Modica, che però nel quarto set trova la forza di reagire. Gli etnei provano a chiudere il match, ma i ragazzi di coach Italia non mollano e conquistano ai vantaggi un pesantissimo 24-26, rimandando la decisione al tie-break.

Nel quinto e decisivo set le emozioni non mancano. Le due squadre procedono punto a punto, ma nel rush finale è l’Astra Stadium a trovare l’allungo decisivo, complice anche il sostegno del pubblico di casa, chiudendo 15-13 e portando a casa due punti fondamentali.

Per Modica resta un punto amaro ma comunque importante, un piccolo passo in avanti che mantiene acceso l’entusiasmo del gruppo. La squadra osserverà ora il turno di riposo e tornerà in campo tra quindici giorni per il delicato incontro contro il Volley Ragalna, determinata a correggere gli errori e ritrovare la vittoria.

