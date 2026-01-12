Volley Modica Next Gen espugna Paternò al tie break

Successo esterno di enorme valore per la Volley Modica Next Gen, che al termine di una battaglia intensa e combattuta riesce a imporsi al tie break sul campo del Paternò Volley, diretta concorrente nella corsa alla salvezza nel campionato di Serie C maschile.

Una vittoria voluta, cercata e meritata dai giovani biancoazzurri allenati da coach Ciccio Italia, capaci di non disunirsi nei momenti più complicati della gara e di reagire per ben due volte allo svantaggio, mantenendo sempre alta la concentrazione nonostante il clima acceso del palazzetto etneo.

Avvio difficile, poi la reazione modicana

L’inizio del match non sorride ai modicani, apparsi sotto ritmo e sorpresi dall’aggressività della formazione di casa. Il Paternò Volley ne approfitta e si aggiudica con relativa facilità il primo set per 25-18.

La svolta arriva al cambio di campo. Coach Italia ridisegna l’assetto della squadra e sprona i suoi, che rientrano in campo con un atteggiamento completamente diverso. La seconda frazione è una lunga battaglia punto a punto, risolta ai vantaggi grazie alla maggiore lucidità dei biancoazzurri, che si impongono 25-27 ristabilendo la parità.

Botta e risposta fino al tie break

Nel terzo set il Paternò Volley, sospinto dal pubblico, trova una nuova spinta emotiva e riesce ad approfittare di un passaggio a vuoto dei modicani nel finale, chiudendo il parziale 25-21.

Ma la risposta della Volley Modica Next Gen è immediata. Nel quarto set i biancoazzurri alzano ritmo e qualità del gioco, mettono sotto pressione gli avversari e conquistano il parziale 22-25, rinviando ogni verdetto al tie break.

Nel set decisivo, nonostante il clima sempre più “infuocato”, i modicani entrano in campo con grande determinazione. La squadra scava subito un solco importante, il Paternò non riesce a contenere gli attacchi ospiti e il tie break si chiude con un netto 7-15 che vale due punti di platino per la classifica.

Scavino: “Risultato che premia un gruppo con grande voglia di vincere”

Soddisfatto a fine gara Giorgio Scavino, responsabile della squadra di Serie C.

«È stata una partita sofferta, ma credo una vittoria meritata – ha spiegato –. Abbiamo giocato sottotono a tratti, ma siamo riusciti a trovare buone soluzioni nei momenti cruciali. Il fatto di essere al completo ha permesso a coach Italia di ruotare tutto il roster con intelligenza e anche con soluzioni inedite. Vincere su un campo difficile come Paternò è un risultato importante che premia questo gruppo, capace di dimostrare carattere e voglia di vincere».

Sabato il derby ibleo al Geodetico

Archiviata l’importante vittoria esterna, i giovani “Galletti” torneranno in campo sabato prossimo tra le mura amiche del Geodetico, dove alle 17 li attende l’atteso derby ibleo contro il Gabbiano Pozzallo, una sfida che promette spettacolo e che potrà dire molto sul prosieguo della stagione.

© Riproduzione riservata