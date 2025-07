Volley Modica: esordio a Campobasso, poi sfide roventi al PalaRizza

La stagione è alle porte e l’Avimecc Modica conosce finalmente il proprio cammino. Il calendario del campionato di Serie A3 maschile – Girone Blu, reso noto nelle scorse ore durante il Volley Mercato di Bologna, ha definito il debutto dei “Galletti” di Enzo Distefano: prima gara in trasferta il 26 ottobre a Campobasso contro la EnergyTime, mentre il battesimo casalingo sarà il 2 novembre contro la neopromossa Galatone, dell’ex biancazzurro Willy Padura Diaz.

Un inizio impegnativo per capitan Chillemi e compagni, che affronteranno in rapida successione squadre agguerrite e roster rinnovati. Il 9 novembre arriverà la Domotek Reggio Calabria, rivelazione della passata stagione. Seguiranno le trasferte a Castellana Grotte (16 novembre) e Sabaudia (30 novembre), inframmezzate dagli impegni interni contro Aurispa Lecce (23 novembre) e Terni Volley (14 dicembre). La chiusura del girone d’andata sarà a Napoli, il 21 dicembre. Il girone di ritorno scatterà il 4 gennaio 2026, con regular season fino al 15 marzo.

Coach Distefano suona la carica:

“Sarà un campionato ad altissima intensità, equilibrato e con margini d’errore ridottissimi. Non possiamo permetterci partenze lente. Il girone è composto da sole dieci squadre, ma con un livello tecnico altissimo e una formula spietata: solo l’ottava è salva, le ultime due ai play out e le prime sette ai play off. Serve coraggio e motivazione sin da subito”.