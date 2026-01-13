Volley Modica di nuovo al lavoro: testa alla difficile trasferta di Galatone

Dopo tre giorni di pausa, l’Avimec Modica è tornata in palestra per preparare una delle sfide più delicate di questa fase di campionato. Il sestetto biancoazzurro guidato da coach Enzo Distefano ha ripreso gli allenamenti al PalaRizza, dando ufficialmente il via alla settimana che condurrà alla trasferta sul campo della Green Volley Galatone, prima di due gare esterne consecutive previste dal calendario.

I “Galletti” hanno iniziato la preparazione alternando lavoro in sala pesi e sedute tecnico-tattiche, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali all’impegno nel Salento. Le tre vittorie consecutive conquistate nelle ultime settimane hanno avuto un impatto evidente sull’ambiente, restituendo entusiasmo, fiducia e consapevolezza nei propri mezzi a un gruppo che ora guarda con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione.

L’Avimec Modica sa bene che domenica troverà dall’altra parte della rete una squadra determinata a fare punti e pronta a sfruttare il fattore campo. Galatone rappresenta una trasferta storicamente complicata, con un pubblico caldo e appassionato che cercherà di spingere l’ex Padura Diaz e i suoi compagni a dare il massimo.

Quella in Puglia sarà soltanto la prima di due trasferte ravvicinate: nel turno successivo, infatti, i biancoazzurri saranno impegnati sul parquet della Domotek Reggio Calabria, altro campo ostico e fondamentale per gli equilibri di classifica. Per questo motivo lo staff tecnico ha chiesto massima concentrazione e intensità negli allenamenti, consapevole dell’importanza di questo doppio impegno lontano da casa.

La squadra lavorerà senza sosta fino a venerdì pomeriggio, curando ogni dettaglio, prima della partenza prevista per sabato mattina alla volta di Galatone. L’obiettivo è chiaro: provare ad allungare la striscia positiva e tornare in Sicilia con punti preziosi per continuare a scalare la classifica e consolidare il momento favorevole.

