Volley Modica, dentro o fuori: domenica la sfida decisiva contro Lagonegro

La Avimecc Modica si prepara a una battaglia cruciale. Domenica alle 18:00, al PalaRizza, i biancoazzurri affronteranno la Rinascita Lagonegro in gara 2 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A3 di pallavolo.

Dopo la sconfitta in gara 1 a Villa D’Agri, dove Lagonegro si è imposta con un secco 3-0, i modicani devono reagire per prolungare la serie e conquistare la bella. Sarà una partita senza appello: in caso di sconfitta, la stagione si concluderebbe qui.

Coach Distefano: “Affronteremo Lagonegro a viso aperto”

L’allenatore della Avimecc Modica, Enzo Distefano, sa che la sua squadra ha tutte le carte in regola per rialzarsi: “Sappiamo che sarà una battaglia, ma vogliamo dimostrare il nostro valore e cancellare la prestazione sottotono di gara 1. Se vogliamo restare in corsa, dobbiamo giocare con il nostro ritmo e la nostra intensità. Il PalaRizza può darci una spinta importante: in casa siamo sempre riusciti a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Giocheremo anche con un pensiero speciale per il nostro Direttore Generale Luca Leocata, che in settimana ha subito un grave lutto. Questo sarà un motivo in più per dare tutto in campo.”

Padura Diaz: “Non molliamo, vogliamo la gara 3”

Anche il leader della squadra, Willy Padura Diaz, è determinato a dare tutto: “Ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo qualche acciacco, ma vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti. Il quinto posto in regular season è stato un traguardo importante per noi, ma ora vogliamo di più. Sappiamo che Lagonegro è una squadra forte, ma non ci faremo intimorire. Lotteremo fino all’ultimo pallone per portare la serie a gara 3. Invitiamo tutta la città a sostenerci: il calore del nostro pubblico può fare la differenza.”

