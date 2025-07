Volley Modica, confermato Corrado Randazzo: sarà il preparatore atletico dei “Galletti” fin dall’inizio della stagione

La parola d’ordine in casa Avimecc Modica è continuità. Dopo il buon lavoro svolto nella passata stagione, Corrado Randazzo è stato confermato come preparatore atletico della prima squadra, e questa volta affiancherà coach Enzo Distefano fin dall’inizio del campionato di Serie A3.

Randazzo, subentrato a stagione in corso l’anno scorso, si è subito distinto per professionalità, dedizione e spirito di squadra, conquistando la fiducia dello staff e della dirigenza. Un tassello importante per rafforzare ulteriormente lo staff tecnico e costruire basi solide per il nuovo campionato.

«Quest’anno – spiega Randazzo – potrò seguire i ragazzi già dalla preparazione precampionato, un aspetto determinante per la crescita fisica e sportiva della squadra. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di ricambiare con il massimo dell’impegno. Lavorare con coach Distefano e coach Benassi è stimolante: abbiamo creato un’intesa solida e professionale che vogliamo portare avanti per migliorare ancora».

Soddisfatto anche coach Enzo Distefano, che ritrova al suo fianco un collaboratore prezioso:

«Corrado è stato una mia scelta e ha dato prova, fin da subito, di grande competenza. Averlo con noi fin dall’inizio è un valore aggiunto: conosce già diversi atleti e ha iniziato a lavorare su alcuni di loro. La sua presenza costante anche durante le partite sarà un elemento fondamentale per tutta la stagione».

