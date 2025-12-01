Volley Modica, colpo esterno a Sabaudia: i “Galletti” tornano a volare. Vittoria per 3-1

L’Avimec Modica firma una vittoria pesantissima sul campo della Viridex Sabaudia, imponendosi 3-1 al termine di un match vibrante e ben giocato dagli uomini di coach Enzo Distefano, capaci di reagire alle difficoltà dell’ultimo periodo e di mostrare compattezza, personalità e qualità tecniche.

Una prestazione di spessore, maturata anche grazie alle scelte coraggiose del tecnico ragusano, che ha dato fiducia a chi aveva trovato meno spazio in questa prima parte di stagione: decisioni risultate decisive nell’economia della gara, con tutti gli atleti coinvolti e protagonisti.

Cronaca del match: l’Avimec Modica parte forte e incanala subito la gara

Primo set senza storia: Modica travolge i padroni di casa (14-25)

L’approccio dei biancoazzurri — in maglia rossa per l’occasione — è devastante. Il gap iniziale (5-8) costringe Sabaudia a inseguire subito. Alla metà del set la situazione è già chiara: Modica doppia i laziali (8-16), imponendo un ritmo insostenibile.

Il 14-25 finale in soli 21 minuti fotografa un dominio totale.

La strigliata di coach Beltrame riaccende Sabaudia, che parte meglio (8-6). Modica resta comunque in scia, senza mollare mentalmente. I padroni di casa provano la fuga (16-11), ma i colpi di Mariano e Bertozzi tengono aperto il parziale.

Nonostante un tentativo di rimonta finale, Sabaudia chiude 25-23 e rimette il match in equilibrio dopo 32 minuti di battaglia.

Terzo set: Modica ritrova fluidità e precisione (20-25)

Equilibrio fino all’8-6, poi i “Galletti” cambiano passo: difesa, contrattacco e precisione in fase offensiva consentono il sorpasso (14-16). Le bordate di Bertozzi e Mariano aprono il solco decisivo (17-21).

Il 20-25 finale restituisce fiducia e soprattutto punti pesanti alla classifica, ferma da tre settimane.

Quarto set: i biancoazzurri non tremano e chiudono il match (22-25)

Modica sente l’odore della vittoria e riparte forte (5-8). Sabaudia prova a restare in gara trascinata dal pubblico, ma la lucidità degli ospiti è superiore. Il margine (13-16) resta stabile fino al rush finale, dove il muro vincente di Fabrizio Garofolo sigilla il definitivo 22-25 e consegna ai modicani tre punti di platino.

Una vittoria che vale doppio: morale e classifica respirano

Successo fondamentale non solo per la classifica, ma per l’identità del gruppo. Le scelte di Distefano hanno dato risposte importanti, sia in termini di rendimento che di coesione interna.

Ora test delicatissimo: la prossima sfida sarà sul parquet di Gioia del Colle, uno dei campi più difficili dell’intera Serie A3.

Modica però arriva con fiducia ritrovata, entusiasmo controllato e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

© Riproduzione riservata