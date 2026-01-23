Volley Modica a Reggio Calabria per il salto di qualità: sfida alla capolista Domotek

Trasferta in riva allo Stretto per l’Avimec Modica di coach Enzo Distefano, che domenica alle 19 sarà di scena al PalaCalafiore di Reggio Calabria per affrontare la Domotek, nuova capolista del girone Blu del campionato di serie A3 maschile di volley. I biancoazzurri arrivano all’appuntamento nel momento migliore della loro stagione, forti di quattro vittorie consecutive che hanno rilanciato morale e classifica.

La formazione amaranto, dopo un lungo inseguimento, si è presa il primo posto proprio nell’ultimo turno, grazie al successo netto sul campo di Castellana Grotte. Un primato che la Domotek vorrà difendere con determinazione davanti al proprio pubblico, in un palazzetto che si preannuncia gremito e caloroso. Ma l’Avimec Modica non attraverserà lo Stretto per recitare il ruolo di vittima sacrificale: l’obiettivo è giocarsi la partita a viso aperto, consapevole delle insidie di una sfida tra le più difficili dell’intero campionato.

«Affronteremo la trasferta di Reggio Calabria con il morale alto e pensando positivo – spiega coach Enzo Distefano – veniamo da quattro vittorie consecutive tra la fine dell’andata e l’inizio del ritorno e questo ci rincuora, perché siamo migliorati anche in classifica. Sappiamo però che giocheremo in uno dei campi più complicati della A3, contro una squadra costruita per vincere. Proprio per questo scenderemo in campo per fare bene e provare a fare il salto di qualità».

Il tecnico modicano sottolinea come la sfida contro la capolista non parta con un esito scritto. «Giocare in casa della prima in classifica non significa partire battuti. Andremo a Reggio Calabria per giocarcela a testa alta. In settimana i ragazzi hanno lavorato benissimo, forti delle buone prestazioni e della vittoria convincente ottenuta a Galatone. Affronteremo una Domotek motivatissima, che vorrà difendere il primato, ma noi li sfideremo senza pressioni, come abbiamo sempre fatto».

Tra i protagonisti più in forma del roster modicano spicca Pietro Mariano, uno degli innesti più riusciti della stagione, ormai punto fermo della formazione biancoazzurra. «Al PalaCalafiore sarà una vera battaglia sportiva – commenta Mariano – Reggio Calabria è prima in classifica ed è una squadra attrezzatissima, ma entrambe arriviamo da un momento molto positivo. Dovremo essere determinati e curare ogni dettaglio, perché contro squadre di questo livello nulla può essere lasciato al caso».

Il laterale dell’Avimec evidenzia la crescita del gruppo. «Dopo quattro vittorie consecutive abbiamo ritrovato sicurezza e finalmente il nostro gioco. Arriveremo a Reggio Calabria con consapevolezze diverse rispetto all’inizio della stagione. La Domotek ha grande esperienza nel roster, ma dovrà dimostrare di essere superiore. Noi possiamo contare sulla nostra spensieratezza e scendere in campo con tranquillità e aggressività per provare a portare a casa il risultato».

La sfida del PalaCalafiore rappresenta dunque un banco di prova fondamentale per misurare ambizioni e crescita dell’Avimec Modica in un campionato di serie A3 corto, intenso e di altissimo livello, dove ogni punto può fare la differenza nella volata finale.

