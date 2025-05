Volare da Comiso a Barcellona è di nuovo possibile e da Catania si parte dal 23 maggio per l’America con il diretto per New York

Immagina di svegliarti a Comiso e cenare a Barcellona: da luglio è realtà. Torna infatti il collegamento aereo tra lo scalo comisano e la Spagna. La Sicilia torna a connettersi con il mondo, e lo fa con due collegamenti aerei tanto attesi quanto strategici. Da un lato, la rotta estiva Comiso-Barcellona che segna il ritorno di Vueling sullo scalo ibleo. Dall’altro, lo storico esordio del volo diretto Catania-New York targato Delta Air Lines, che decollerà per la prima volta il 23 maggio.

Comiso-Barcellona, un ritorno atteso



Dal 4 luglio e per tutta la stagione estiva, sarà nuovamente possibile volare direttamente da Comiso a Barcellona El Prat. Ad annunciarlo è Vueling, unica compagnia a collegare i due aeroporti. Due le frequenze settimanali previste – il venerdì e la domenica – con biglietti già acquistabili sul sito ufficiale del vettore.

Il ritorno di questo collegamento rappresenta una piccola boccata d’ossigeno per l’aeroporto di Comiso, finito in questi giorni al centro di polemiche e riflessioni sul suo futuro, a causa della drastica riduzione dei voli operativi e di uno scalo spesso descritto come “deserto”. Segnali come questo – insieme ad altre rotte in fase di programmazione – lasciano intravedere, si spera, spiragli di rilancio.

La Sicilia vola in America: Catania-New York è realtà



Occhi puntati sul primo volo Delta in arrivo a Catania da New York JFK. Arriverà oggi mentre doman 23 maggio si inaugura ufficialmente il collegamento diretto Catania-New York. Una rotta storica, la prima operata da Delta dalla Sicilia, che offrirà un volo giornaliero non-stop verso gli Stati Uniti.

Il volo sarà operato con un Boeing 767-300 da 211 posti, con diverse classi di servizio: Delta One, Premium Select, Comfort+ e Main Cabin. L’aeroporto Fontanarossa ha previsto una cerimonia di inaugurazione con tanto di taglio del nastro e torta celebrativa, alla presenza dell’amministratore delegato di SAC Nico Torrisi e del Field Director Operation EMEAI di Delta, Cordell Campbell.

In occasione della partenza del primo volo da Catania, dalle 7:30 del 23 maggio saranno attivi i banchi check-in dal 22 al 27, mentre presso l’area Arrivi sarà possibile acquistare prodotti filatelici commemorativi grazie a Poste Italiane.

© Riproduzione riservata