Ecco il primo passeggero “certificato” del volo Comiso-Barcellona

E’ partita la nuova rotta Comiso-Barcellona effettuata dalla compagnia Vueling, parte del gruppo IAG. Vueling, infatti, ha inaugurato un importante nuovo collegamento dall’aeroporto di Comiso Pio la Torre al suo hub principale di Barcellona El Prat, con la partenza del primo passeggero in assoluto. Con questa rotta,Vueling va ad ampliare il network di voli internazionali che collegano l’Italia al resto d’Europa, confermandosi una compagnia aerea di riferimento nel panorama europeo.

I voli disponibili fino all’8 settembre

Disponibile fino all’8 di settembre, la tratta Comiso – Barcellona El Prat è una novità non solo per Vueling: la compagnia aerea spagnola, infatti, è la prima a collegare i due aeroporti con un volo diretto, offrendo la possibilità di raggiungere la città catalana con ben 2 voli settimanali (operativi il giovedì e la domenica). Questa rotta va a rafforzare l’attuale operatività in Sicilia, dove Vueling opera anche all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (con fino a 9 voli settimanali per Barcellona El Prat durante la stagione estiva) e all’aeroporto di Catania-Fontanarossa (con fino a 8 e 5 voli settimanali, rispettivamente per Barcellona El Prat e Firenze, durante la stagione estiva), dimostrando l’impegno della compagnia nei confronti di questa regione.

