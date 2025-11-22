Vittoria: era il laboratorio dello scultore Arturo Di Modica l’obiettivo del tentato furto dei due albanesi arrestati e poi scarcerati

Avevano scelto l’ex laboratorio del famoso scultore Arturo Di Modica, autore del celebre Charging Bull, il toro di Wall Street, i due albanesi di 38 e 33 anni arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato e di cui vi avevamo parlato in questo articolo . Erano stati poco dopo scarcerati, con obbligo di firma, in attesa del processo previsto per metà dicembre.



L’intervento che ha bloccato i due albanesi è stato condotto dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria insieme al personale della Polizia Stradale, dopo una segnalazione alla sala operativa riguardo a persone sospette all’interno dei locali di via dell’Euro, un tempo utilizzati dal maestro come laboratorio per le sue sculture.

All’arrivo delle pattuglie, i due avevano tentato la fuga scavalcando la recinzione, cercando di dileguarsi nella vegetazione circostante. L’inseguimento è stato rapido: gli agenti li hanno bloccati e messi in custodia. Il sopralluogo ha confermato il tentato furto: i locali erano completamente messi a soqquadro e circa quindici sculture erano accatastate vicino all’uscita, pronte per essere sottratte. Il bottino è stato recuperato per essere così salvaguardato.

Dopo l’arresto, i due uomini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e, assistiti dal loro legale, l’avvocato Italo Alia, sono comparsi davanti al giudice per il rito direttissimo con l’accusa di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione degli arresti domiciliari, mentre la difesa ha chiesto la remissione in libertà.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il rilascio con obbligo di presentazione giornaliera al Commissariato di Polizia di Vittoria, fissando la prosecuzione del processo con rito abbreviato per il prossimo 15 dicembre. I due risultano incensurati.

