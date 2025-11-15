Beccati a rubare in casa: arrestati e scarcerati

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere le due persone, di origine albanese, arrestate in flagranza di reato dalla Polizia di stato a Vittoria, in via dell’Euro, mercoledì sera mentre si trovavano all’interno di un appartamento intenti a forzare degli armadi per cercare beni da sottrarre. Assistiti dal loro legale, l’avvocato Italo Alia, sono comparsi davanti al giudice con l’accusa di furto aggravato dalla violenza sulle cose, per essere giudicati con rito direttissimo.

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto e di applicare la misura degli arresti domiciliari. Il difensore ha chiesto invece la remissione in libertà. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l‘arresto e rimesso in libertà i due che risultano incensurati, disponendo però l’obbligo di presentazione giornaliera al Commissariato di Polizia di Vittoria. L’avvocato Alia, ha chiesto anche che i suoi assistiti vengano giudicati con rito abbreviato; il processo è stato aggiornato al prossimo 15 dicembre.

