Vittoria, stop alle irregolarità al mercato ortofrutticolo: arriva l’ordinanza sulla vendita telematica

Più legalità, più tracciabilità, più responsabilità. Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha firmato la nuova ordinanza n. 82 del 24 ottobre 2025, che introduce importanti modifiche al sistema del “foglio avviso di vendita telematico”, lo strumento di controllo e trasparenza delle transazioni all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.

Il provvedimento, che entra in vigore il 10 novembre, integra e sostituisce le precedenti disposizioni e revoca la sospensione temporanea imposta dall’ordinanza n. 33 dello scorso aprile. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la tracciabilità delle merci e garantire la piena legalità delle operazioni commerciali, tutelando gli operatori onesti e il comparto agricolo ibleo.

Tra le principali novità introdotte: obbligo di inserire nel foglio telematico i dati completi (Partita IVA o Codice Fiscale) del delegato agli acquisti; ogni partita di merce in uscita dovrà essere accompagnata da una copia del foglio di vendita telematico; invio obbligatorio giornaliero al server cloud del Comune entro le ore 19:00; indicazione del numero di fattura o DDT (Documento di Trasporto), in conformità alla normativa vigente.

Inoltre, tutti gli operatori del mercato sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità nelle procedure di ingresso e uscita delle merci. In caso di inadempienze, è prevista la revoca della Carta Mercato, il badge personale che consente l’accesso all’area mercatale.

La nuova ordinanza sarà notificata a tutti i concessionari, alla Polizia Municipale, agli organi di vigilanza e comunicata al Prefetto di Ragusa e alla Guardia di Finanza, in un’ottica di sinergia istituzionale per il controllo delle attività mercatali.

