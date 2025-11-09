Vittoria sofferta dello Scicli nella gara con la Vigor Gela

di Pinella Drago – Una gara impegnativa, sofferta e meritata per gli “slanci” in campo conclusa con il risultato di 2 -1, quella giocata ieri al comunale “Ciccio Scapellato” di Scicli. Alla vigilia l’incontro con la Vigor Gela non destava “pensieri” ed invece sul campo qualche impegno in più è stato necessario e comunque garantito. I ragazzi del presidente Bartolo Alecci stanno lasciando, gara dopo gara, la bassa classifica e dopo il risultato della settima giornata di campionato hanno raggiunto la quinta posizione, con sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e di quattro sconfitte. In campo lo Scicli è sceso con in panchina l’allenatore in seconda Tonino Gambuzza per la squalifica del titolare Carmelo Giglio. E’ stata la gara dei debutti: ha calcato il terreno dello “Scapellato” per la prima volta in una gara di Promozione il giovane centrocampista (classe 2008) Samuele Gigliotti e buona è stata la prestazione del portierino Aurelio Bonincontro (classe 2009) alla sua seconda apparizione fra i pali di una gara del campionato di Promozione. Le reti, per lo Scicli, sono state del bomber Claudio Vindigni che è al suo quarto gol in questa stagione e del giovane centrocampista Assenza Edoardo (classe 2007). La vittoria contro la Vigor Gela, squadra giovane, ben messa in campo (a fine partita la dirigenza cremisi ha fatto i complimenti ai gelesi) ma ultima in classifica con due punti, è servita a fare morale per la classifica. L’ottava di campionato, in programma domenica prossima, sarà una gara difficile: lo Scicli andrà in trasferta per incontrare l’Akragas, squadra che assieme al Priolo detiene il primato in classifica. Gli agrigentini al loro attivo hanno sei vittorie e nessuna sconfitta, viaggiano, quindi, con 18 punti a punteggio pieno e certamente giocheranno per mantenere questo percorso e dare vita difficile agli sciclitani. Oggi l’Akragas giocherà la settima gara di campionato con il Frigintini, squadra di bassa classifica.



© Riproduzione riservata