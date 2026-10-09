Vittoria, rubano una carta di credito e fanno acquisti per tutta la notte: incastrati dalle telecamere

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Una carta di credito finita nelle mani sbagliate, acquisti nel cuore della notte e una corsa contro il tempo per individuare i responsabili: si è conclusa con la denuncia di sei giovani, tre uomini e tre donne di età compresa tra i 21 e i 34 anni, l’attività investigativa dei Carabinieri di Vittoria.

Tutto è iniziato quando un ragazzo, dopo aver trascorso la serata in un bar della città, poco dopo le 2 si è accorto di non avere più il portafoglio con documenti e carte di credito. Mentre raccontava ai militari dell’Aliquota Radiomobile quanto accaduto, sul suo cellulare hanno iniziato ad arrivare le notifiche di addebito per acquisti effettuati a Comiso. I Carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce del gruppo, ricostruendo i movimenti compiuti durante la notte e raggiungendo un locale della città comisana. Grazie alla collaborazione dei proprietari e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare la targa dell’auto utilizzata dai giovani. Ma la carta sarebbe stata utilizzata ancora: intorno alle 5 del mattino, infatti, sono stati registrati nuovi acquisti in un bar di Vittoria.

La pattuglia è intervenuta rapidamente, trovando sul posto proprio l’automobile individuata in precedenza e alcuni giovani che, per aspetto e abbigliamento, corrispondevano alle persone riprese dalle telecamere. Il momento decisivo è arrivato durante le procedure di identificazione: uno dei più giovani del gruppo è stato sorpreso mentre cercava di disfarsi della carta di credito, nascondendola sotto un portatovaglioli su un tavolo all’esterno del bar.

La carta è stata recuperata per essere restituita al legittimo proprietario, mentre le immagini hanno documentato gli acquisti effettuati dal gruppo in due diversi locali, tra bevande e sigarette prelevate dai distributori automatici. Per tutti e sei è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

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