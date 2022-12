Vittoria perde 0 a 3 contro il Frigintini. E’ crisi, società proclama silenzio stampa

Al Frigintini è bastata la prima rete per far saltare gli schemi ai biancorossi. Il gran gol di Sangiorgio – giunto alla mezz’ora – chiude difatti la partita. Costantino si fa allontanare dal rettangolo di gioco poco prima della fine del primo tempo, e nella ripresa ci pensa il centrale Iapichino a peggiorare le cose per la sua squadra facendosi espellere per proteste nei confronti dell’arbitro. Dunque nel momento più delicato, il Vittoria si ritrova con un uomo in meno e in piena ambasce. Entrano anche Leone e Incardona, con la squadra sbilanciata in avanti e inevitabilmente costretta a prestare il fianco ai contropiedi ospiti. I nuovi innesti Fisichella e Conteh non graffiano quasi mai, e sul fronte opposto Noukri e Caccamo sfiorano il gol in più di un’occasione. Raddoppio che arriverà ugualmente qualche minuto prima del 90esimo con Caccamo al termine della più classica delle ripartenze. Il tris lo firma invece ancora Sangiorgio con un pregevole pallonetto al termine dell’ennesimo contropiede. Per il Vittoria ora è notte fonda. Quinto posto in classifica e -10 dalla capolista Gela bloccata sul pari questa domenica a Scicli (1-1).

VITTORIA 0

FRIGINTINI 3

VITTORIA Mignacca, Colletta (25’st Veca) Pollara, Marino (37’st Incardona) S. Iapichino, Rotondo, D'Agosta, Ochi (1' st Mazzoni) (40’st Leone) Fisichela, L. Iapichino, Conteh.

All: Costantino

FRIGINTINI' Caruso, Monopoli, Iozzia, Ruscica (20’st Celestre) Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Fusca, Calabrese (20’st Caccamo) Noukri, Colombo (42’st Giurdanella). All: Boncompagni

ARBITRO Vallelunga di Palermo

NOTE: Espulsi Costantino (all.) e S. Iapichino del Vittoria

RETI 38' pt Sangiorgio, 44’st Caccamo, 47’st Sangiorgio