Vittoria: pedone travolto da un’auto in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Ricoverato in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Vittoria, dove un pedone è stato investito mentre attraversava via Cavalieri di Vittorio Veneto, nella parte nord della città.

L’incidente davanti allo stadio

L’impatto si è verificato intorno alle 19, proprio di fronte allo stadio comunale. A travolgere l’uomo è stata una Nissan Micra rossa, un modello datato. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: non è chiaro se la forte pioggia che si è abbattuta sulla città nelle ultime ore possa aver influito sulla dinamica del sinistro.

Le condizioni del pedone

Il pedone, un anziano subito soccorso, è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale “Guzzardi”, che dista solo poche centinaia di metri dal luogo dell’impatto. Ha riportato diverse fratture, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Intervento della Polizia Municipale

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Vittoria, che ha effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità nella zona, particolarmente trafficata in quell’orario. foto di repertorio, ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata