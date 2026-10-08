Vittoria, la scuola resta chiusa dopo il crollo. Ma adesso c’è un’altra preoccupazione che agita i genitori

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Terzo giorno di chiusura per il plesso Matteotti di Vittoria dove lunedì scorso si è verificato un crollo di parte del soffitto di un’aula. Il sindaco Francesco Aiello ha firmato una nuova ordinanza: la scuola rimarrà chiusa anche domani, venerdì. Le verifiche e i controlli andranno avanti per tutto il fine settimana.

L’episodio – un crollo improvviso senza nessun segnale premonitore di cedimento – ha fatto scattare l’allarme e già mercoledì e giovedì le lezioni sono state sospese. Una ditta incaricata dal Comune, con otto operai e tecnici, ha passato in rassegna le quindici aule del primo piano.

Nel pomeriggio i controlli continuano al piano terra dove si trovano delle aule della scuola primaria e anche nell’attiguo plesso Pappalardo (che dà il nome a tutta la scuola), che ospita anch’esso la scuola primaria.

In questi giorni si è fatta sentire la protesta dei genitori che hanno chiesto maggiori controlli in tutta la scuola, cioè in entrambi gli edifici, in tutte le aule.

Un gruppo di genitori chiede la chiusura totale dell’istituto per permettere un check up completo, anche in altre aule. In loro sostegno è intervenuto il consigliere di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra. “Faccio mio l’appello dei genitori delle scuole Matteotti e Pappalardo che chiedono la sospensione immediata delle lezioni – afferma Vinciguerra – in tutto l’istituto. Il sindaco ha provveduto a sospendere le lezioni solo nell’ala interessata dai crolli. La mia richiesta è che si sospendano le lezioni immediatamente, in tutto l’istituto. Se ciò non dovesse accadere, siamo pronti ad azioni di protesta forti, democratiche, ma decise”.

Intanto, l’assessore Francesca Corbino ha annunciato che il Comune sta avviando dei controlli di verifica in tutte le scuole. Lo si farà, a tappeto, in tutti i fine settimana, in modo da avere un check up completo dello stato di salute delle scuole di Vittoria e prevedere eventuali interventi necessari. ( foto Franco Assenza)

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